Першина (Фанфоронова) Мария Куприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1919
Дата смерти20.04.1980
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1919
Отец: Фанфоронов Куприян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Першин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Першин Дмитрий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1938
Сын: Попов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Попов Николай Андреевич
Смерть
20.04.1980