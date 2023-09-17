Першина (Фанфоронова) Мария Куприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першина (Фанфоронова) Мария Куприяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1919

Дата смерти

20.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1919

Отец: Фанфоронов Куприян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Першин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Першин Дмитрий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Першин Дмитрий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
15.12.1938

Сын: Попов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Андреевич

Смерть
20.04.1980

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