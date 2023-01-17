Нарбут Владимир Иванович
Место рожденияНарбутовка, Первомайский р-н, Сумская обл., Украина
Дата рождения14.04.1888
Дата смерти14.04.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Нарбутовка, Первомайский р-н, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1906 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1906
Глухов, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1917 по 1918
Глухов, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1918 по 1919
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1919 по 1919
Киев, Украина
Место жительства
С 1920 по 1921
Одесса, Украина
Место жительства
С 1921 по 1922
Харьков, Украина
Место жительства
С 1922 по 1936
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.04.1938
Магаданская обл.