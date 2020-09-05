Кулаков Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1956
Дата смерти05.09.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1956
Рождение ребёнка
02.10.1978
Дочь: Кулакова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Кулакова Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.04.1986
Дочь: Штейникова Вера Александровна
Мать ребёнка: Кулакова Нина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулакова Нина Фёдоровна
Смерть
05.09.2020