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Кулаков Александр Дмитриевич

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Место рождения

Чесноково, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

15.08.1956

Дата смерти

05.09.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1956

Отец: Кулаков Дмитрий Прокопьевич

Мать: Кулакова Елизавета Яковлевна

Чесноково, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1978

Дочь: Кулакова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Кулакова Нина Фёдоровна

Верхнечусовские Городки, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.04.1986

Дочь: Штейникова Вера Александровна

Мать ребёнка: Кулакова Нина Фёдоровна

Верхнечусовские Городки, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Нина Фёдоровна

Смерть
05.09.2020
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