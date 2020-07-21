Трифонова-Попова Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова-Попова Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Владимир

Мать: Попова-Буланова Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Ефим Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Фадей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Алексей

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