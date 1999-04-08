Коновалова (Затеева) Анна Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Затеева) Анна Андриановна

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Место рождения

Россия, Курганская область, Мишкинский район, д.Кокуй

Дата рождения

25.01.1925

Дата смерти

13.01.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Курганская область, Мишкинский район, д.Кокуй
Рождение ребёнка
06.11.1952

Сын: Коновалов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Коновалов Александр Михайлович

Россия, Курганская область, с. Чапаева
Смерть
13.01.1992
Россия, Курганская область, Мишкинский район, д. Дубровное
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