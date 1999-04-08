Коновалова (Затеева) Анна Андриановна
Место рожденияРоссия, Курганская область, Мишкинский район, д.Кокуй
Дата рождения25.01.1925
Дата смерти13.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Курганская область, Мишкинский район, д.Кокуй
Рождение ребёнка
06.11.1952
Сын: Коновалов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Коновалов Александр Михайлович
Россия, Курганская область, с. Чапаева
Смерть
13.01.1992
Россия, Курганская область, Мишкинский район, д. Дубровное