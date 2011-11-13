Тисова (Кочешкова) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти13.11.2011
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тисов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
18.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тисов Павел Михайлович
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
13.11.2011