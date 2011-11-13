Тисова (Кочешкова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТисова (Кочешкова) Людмила Ивановна

Тисова (Кочешкова) Людмила Ивановна

avatar

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

13.11.2011

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тисов Павел Михайлович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
26.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тисов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
18.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тисов Павел Михайлович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
13.11.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.