(Никулина) Лукерья (?) Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Филиповна
Отец ребёнка: Никулин Василий Филипович
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849
Отец ребёнка: Никулин Василий Филипович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аксинья Филиповна
Отец ребёнка: Никулин Василий Филипович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Васса Филиповна
Отец ребёнка: Никулин Василий Филипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858