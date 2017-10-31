Назарова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.10.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Константин Иванович
Узбекистан
Рождение ребёнка
31.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Константин Иванович
Фергана, Ферганская область, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.2017
Москва, город федерального значения Москва