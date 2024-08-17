Тихонова Параскева Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти28.09.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1878
Рождение ребёнка
22.04.1880
Дочь: Тихонова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Тихонов (Пискунов-Морозов) Яков Константинович
Рождение ребёнка
16.01.1882 ст.
Рождение ребёнка
02.06.1883 ст.
Рождение ребёнка
29.07.1884
Дочь: Моровова (Тихонова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Тихонов (Пискунов-Морозов) Яков Константинович
Смерть
28.09.1885