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Тихонова Параскева Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

28.09.1885

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1878

Муж: Тихонов (Пискунов-Морозов) Яков Константинович

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.04.1880

Дочь: Тихонова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Тихонов (Пискунов-Морозов) Яков Константинович

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.01.1882 ст.

Сын: Тихонов (Пискунов) Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Тихонов (Пискунов-Морозов) Яков Константинович

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1883 ст.

Сын: Тихонов (Пискунов) Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Тихонов (Пискунов-Морозов) Яков Константинович

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1884

Дочь: Моровова (Тихонова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Тихонов (Пискунов-Морозов) Яков Константинович

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
28.09.1885
Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

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