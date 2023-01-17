Габдулвагап
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Килей
Мать: Схалимзича
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Шагизигана
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Фахрупжамал
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
1819
Сын: Габдулгани
Мать ребёнка: Фатима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габделгаллям
Мать ребёнка: Фатима
Смерть
1851