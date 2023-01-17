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Габдулвагап

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Место рождения

Кудашево, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1780

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Килей

Мать: Схалимзича

Кудашево, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Кадыча

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Минликафа

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мазизапа

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Шагизигана

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Фахрупжамал

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
1819

Сын: Габдулгани

Мать ребёнка: Фатима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габделгаллям

Мать ребёнка: Фатима

Смерть
1851
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