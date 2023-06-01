Савченко - Денисова Людмила Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1957
Рождение ребёнка
15.09.1978 ст.
Дочь: Грищенко - Савченко Юлия Олеговна
Отец ребёнка: Савченко Олег Викторович
Рождение ребёнка
17.04.1980
Дочь: Шинкаренко - Савченко Маргарита Олеговна
Отец ребёнка: Савченко Олег Викторович
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область