Савченко - Денисова Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко - Денисова Людмила Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1957

Отец: Денисов Анатолий Федорович

Мать: Денисова - Аксютина Мария Мтхайловна

Рождение ребёнка
15.09.1978 ст.

Дочь: Грищенко - Савченко Юлия Олеговна

Отец ребёнка: Савченко Олег Викторович

Рождение ребёнка
17.04.1980

Дочь: Шинкаренко - Савченко Маргарита Олеговна

Отец ребёнка: Савченко Олег Викторович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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