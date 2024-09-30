Суни Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суни Мария Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1894

Дата смерти

19.01.1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.1921

Муж: Суни Петр Павлович

Рождение ребёнка
28.08.1922

Сын: Суни Иван Петрович

Отец ребёнка: Суни Петр Павлович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
19.01.1923

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