Суни Мария Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1894
Дата смерти19.01.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1921
Муж: Суни Петр Павлович
Рождение ребёнка
28.08.1922
Сын: Суни Иван Петрович
Отец ребёнка: Суни Петр Павлович
Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
19.01.1923