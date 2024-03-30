Проскуряков Матвей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Проскуряков Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проскуряков Семен Матвеевич
Мать ребёнка: Проскурякова (Сметанина) Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проскуряков Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Проскурякова (Сметанина) Агрипина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1836
Сын: Проскуряков Андрей Матвеевич
Мать ребёнка: Проскурякова (Сметанина) Агрипина Ивановна
Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1840
Рождение ребёнка
10.09.1850
Сын: Проскуряков Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Проскурякова (Сметанина) Агрипина Ивановна
Смерть
Неизвестно