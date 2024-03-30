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Проскуряков Матвей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Проскуряков Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проскуряков Семен Матвеевич

Мать ребёнка: Проскурякова (Сметанина) Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проскуряков Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Проскурякова (Сметанина) Агрипина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурякова (Сметанина) Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
28.11.1836

Сын: Проскуряков Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Проскурякова (Сметанина) Агрипина Ивановна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Жуланова (Проскурякова) Марфа Матвеевна

Мать ребёнка: Проскурякова (Сметанина) Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
10.09.1850

Сын: Проскуряков Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Проскурякова (Сметанина) Агрипина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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