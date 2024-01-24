Петров Виктор Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Виктор Корнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1965

Сын: Петров Валерий Викторович

Мать ребёнка: Петрова Зоя Алексеевна

Шустиково, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пнетров Александр Викторович

Мать ребёнка: Петрова Зоя Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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