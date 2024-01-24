Петров Виктор Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.04.1965
Сын: Петров Валерий Викторович
Мать ребёнка: Петрова Зоя Алексеевна
Шустиково, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пнетров Александр Викторович
Мать ребёнка: Петрова Зоя Алексеевна
Смерть
Неизвестно