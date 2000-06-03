Богданова (Халикова) Минигаян Бадретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Халикова) Минигаян Бадретдиновна

Место рождения

с.Буриказганово.Башкирия

Дата рождения

31.05.1915

Дата смерти

03.06.2000

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1915

Отец: Халиков Бадретдин Насретдинович

Мать: Халикова (Зайнетдиновна) Махмузя

Рождение ребёнка
06.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Сафа Вафиевич

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1935

Муж: Богданов Сафа Вафиевич

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Сафа Вафиевич

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Сафа Вафиевич

Рождение ребёнка
01.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Сафа Вафиевич

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Сафа Вафиевич

Рождение ребёнка
11.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Сафа Вафиевич

Рождение ребёнка
22.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Сафа Вафиевич

Рождение ребёнка
01.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Сафа Вафиевич

Рождение ребёнка
18.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Сафа Вафиевич

Смерть
03.06.2000

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