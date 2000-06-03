Богданова (Халикова) Минигаян Бадретдиновна
Место рожденияс.Буриказганово.Башкирия
Дата рождения31.05.1915
Дата смерти03.06.2000
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1915
Рождение ребёнка
06.10.1932
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
01.06.1941
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
11.02.1947
Рождение ребёнка
22.12.1948
Рождение ребёнка
01.04.1955
Рождение ребёнка
18.04.1957
Смерть
03.06.2000