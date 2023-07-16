Климовцев Тимофей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимовцев Тимофей Герасимович

Климовцев Тимофей Герасимович

Место рождения

Петряево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Петряево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климовцев Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Капралова (Болтыненкова) Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капралова (Болтыненкова) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
23.07.1959

Сын: Климовцев Анатолий Тимофеевич

Мать ребёнка: Капралова (Болтыненкова) Галина Ивановна

Тимошовка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.