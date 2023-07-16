Климовцев Тимофей Герасимович
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климовцев Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Капралова (Болтыненкова) Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1959
Сын: Климовцев Анатолий Тимофеевич
Мать ребёнка: Капралова (Болтыненкова) Галина Ивановна
Тимошовка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно