Иванова (Мусатова) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.11.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1955
Дочь: (Иванова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.11.2016
Похороны
Неизвестно
Старое Село, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область