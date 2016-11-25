Иванова (Мусатова) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Мусатова) Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.11.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1955

Дочь: (Иванова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.11.2016
Похороны
Неизвестно
Старое Село, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

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