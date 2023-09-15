Чекурова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекурова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Мартын

Мать: ?

Бракосочетание
Около 1844

Муж: Чекуров Петр

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Чекуров Михаил

Отец ребёнка: Чекуров Петр

Рождение ребёнка
1847

Сын: Чекуров Василий

Отец ребёнка: Чекуров Петр

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Чекуров Леонтий

Отец ребёнка: Чекуров Петр

Смерть
Неизвестно

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