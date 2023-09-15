Чекурова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1844
Муж: Чекуров Петр
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Чекуров Михаил
Отец ребёнка: Чекуров Петр
Рождение ребёнка
1847
Сын: Чекуров Василий
Отец ребёнка: Чекуров Петр
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Чекуров Леонтий
Отец ребёнка: Чекуров Петр
Смерть
Неизвестно