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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пляшкевич Вера Васильевна
Отец ребёнка: Редков Иосиф Кириллович
Рождение ребёнка
30.04.1891
Сын: Редков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Редков Иосиф Кириллович
с. Шиловичи, Духовщинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1893
Отец ребёнка: Редков Иосиф Кириллович
с. Городна, Духовщинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1894
Дочь: Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Редков Иосиф Кириллович
с. Городна, Духовщинского уезда, Смоленской губернии
Рождение ребёнка
23.06.1895
Сын: Редков Владимир Иосифович
Отец ребёнка: Редков Иосиф Кириллович
Смоленская обл., Дорогобужский р-н, Карачарово
Рождение ребёнка
26.12.1896
Сын: Редков Константин Васильевич
Отец ребёнка: Редков Иосиф Кириллович
Рождение ребёнка
23.02.1899
Сын: Редков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Редков Иосиф Кириллович
с Городны, Духовщинского уезда, Смоленской губернии
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Редков Иосиф Кириллович
Рождение ребёнка
14.08.1904
Дочь: Жижемская Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Редков Иосиф Кириллович
с.Городна, Духовщинского уезда