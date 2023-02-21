? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пляшкевич Вера Васильевна

Отец ребёнка: Редков Иосиф Кириллович

Рождение ребёнка
30.04.1891

Сын: Редков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Редков Иосиф Кириллович

с. Шиловичи, Духовщинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1893

Сын: Редков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Редков Иосиф Кириллович

с. Городна, Духовщинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1894

Дочь: Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Редков Иосиф Кириллович

с. Городна, Духовщинского уезда, Смоленской губернии
Рождение ребёнка
23.06.1895

Сын: Редков Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Редков Иосиф Кириллович

Смоленская обл., Дорогобужский р-н, Карачарово
Рождение ребёнка
26.12.1896

Сын: Редков Константин Васильевич

Отец ребёнка: Редков Иосиф Кириллович

Рождение ребёнка
23.02.1899

Сын: Редков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Редков Иосиф Кириллович

с Городны, Духовщинского уезда, Смоленской губернии
Рождение ребёнка
1902

Сын: Редков Сергей Иосифович

Отец ребёнка: Редков Иосиф Кириллович

Рождение ребёнка
14.08.1904

Дочь: Жижемская Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Редков Иосиф Кириллович

с.Городна, Духовщинского уезда
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close