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Салина Устинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Салин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Салин Петр Иванович

Янгужинский Майдан, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1904

Сын: Салин Трофим Петрович

Отец ребёнка: Салин Петр Иванович

Янгужинский Майдан, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Салин Иван Петрович

Отец ребёнка: Салин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Салин Федот Петрович

Отец ребёнка: Салин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Салин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Салин Петр Иванович

Янгужинский Майдан, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салин Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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