Салина Устинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Салин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Салин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Салин Иван Петрович
Отец ребёнка: Салин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Салин Федот Петрович
Отец ребёнка: Салин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Салин Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салин Петр Иванович
Смерть
Неизвестно