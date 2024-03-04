Бачурин Алексей
Место рожденияд. Михальцево
Дата рождения19.01.1983
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
высшее
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.2009
Жена: Бачурина (Громова) Алёна
Рождение ребёнка
03.08.2010
Дочь: (Бачурина) Мария
Мать ребёнка: Бачурина (Громова) Алёна
Рождение ребёнка
02.12.2012
Сын: Бачурин Прохор
Мать ребёнка: Бачурина (Громова) Алёна
Рождение ребёнка
10.02.2015
Сын: Бачурин Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Бачурина (Громова) Алёна