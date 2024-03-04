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Бачурин Алексей

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Место рождения

д. Михальцево

Дата рождения

19.01.1983

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1982 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Образование
Неизвестно
высшее
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.2009

Жена: Бачурина (Громова) Алёна

Рождение ребёнка
03.08.2010

Дочь: (Бачурина) Мария

Мать ребёнка: Бачурина (Громова) Алёна

Рождение ребёнка
02.12.2012

Сын: Бачурин Прохор

Мать ребёнка: Бачурина (Громова) Алёна

Рождение ребёнка
10.02.2015

Сын: Бачурин Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Бачурина (Громова) Алёна

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