Саксин Ефим (Евфимий) Иванович
Место рождения
Дата рождения02.04.1905 ст.
Дата смерти01.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1905 ст.
Отец: Саксин Иван Евдокимович
Мать: Саксина Анисия Павловна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Саксин Илья Ефимович
Мать ребёнка: Саксина Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Саксина Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Саксина Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Саксина Ольга Александровна
Заречный, Заречный, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1937