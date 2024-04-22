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Саксин Ефим (Евфимий) Иванович

Место рождения

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

02.04.1905 ст.

Дата смерти

01.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1905 ст.

Отец: Саксин Иван Евдокимович

Мать: Саксина Анисия Павловна

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Саксин Илья Ефимович

Мать ребёнка: Саксина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Саксина Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Саксина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Саксин Владимир Ефимович

Мать ребёнка: Саксина Ольга Александровна

Заречный, Заречный, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саксина Ольга Александровна

Смерть
01.09.1937
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