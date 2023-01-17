Карлинов Иван Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти17.01.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Карлинов Платон Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1925
Работа или профессия
Около 01.03.1930
Вступление в колхоз
Рождение ребёнка
21.04.1931
Рождение ребёнка
06.04.1935
Работа или профессия
Около 1943
кузнец
Смерть
17.01.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Новгородская обл., Россия