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Карлинов Иван Платонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

17.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Карлинов Платон Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлинова Мария Алексеевна

Работа или профессия
Около 01.03.1930
Вступление в колхоз
Рождение ребёнка
21.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлинова Мария Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлинова Мария Алексеевна

Работа или профессия
Около 1943
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
кузнец
Смерть
17.01.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Новгородская обл., Россия
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