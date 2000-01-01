Большакова (Абдрахмановна) Надежда Мтрсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Абдрахмановна) Надежда Мтрсовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.?

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

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Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.?

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
15.04.1976

Дочь: Светлана Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.05.1983

Сын: Большаков Сергей Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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