Большакова (Абдрахмановна) Надежда Мтрсовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.?
ПолЖенский
Отец
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.?
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
15.04.1976
Дочь: Светлана Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.05.1983
Сын: Большаков Сергей Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности