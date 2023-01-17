Чернухина (Лелякова) Елизавета Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернухина (Лелякова) Елизавета Герасимовна

Чернухина (Лелякова) Елизавета Герасимовна

avatar

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.12.1894 ст.

Дочь: Чернухина Анна Хрисанфовна

Отец ребёнка: Чернухин Хрисанф Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.11.1900 ст.

Сын: Чернухин Михаил Хрисанфович

Отец ребёнка: Чернухин Хрисанф Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.08.1902 ст.

Сын: Чернухин Матвей Хрисанфович

Отец ребёнка: Чернухин Хрисанф Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.11.1904 ст.

Сын: Чернухин Михаил Хрисанфович

Отец ребёнка: Чернухин Хрисанф Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.01.1906 ст.

Сын: Чернухин Иван Хрисанфович

Отец ребёнка: Чернухин Хрисанф Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.04.1908 ст.

Дочь: Чернухина Ирина Хрисанфовна

Отец ребёнка: Чернухин Хрисанф Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.05.1909 ст.

Дочь: Чернухина Ирина Хрисанфовна

Отец ребёнка: Чернухин Хрисанф Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.08.1912 ст.

Дочь: Чернухина Мария Хрисанфовна

Отец ребёнка: Чернухин Хрисанф Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернухин Хрисанф Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close