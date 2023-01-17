Чернухина (Лелякова) Елизавета Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1894 ст.
Дочь: Чернухина Анна Хрисанфовна
Отец ребёнка: Чернухин Хрисанф Петрович
Рождение ребёнка
05.11.1900 ст.
Сын: Чернухин Михаил Хрисанфович
Отец ребёнка: Чернухин Хрисанф Петрович
Рождение ребёнка
08.08.1902 ст.
Сын: Чернухин Матвей Хрисанфович
Отец ребёнка: Чернухин Хрисанф Петрович
Рождение ребёнка
01.11.1904 ст.
Сын: Чернухин Михаил Хрисанфович
Отец ребёнка: Чернухин Хрисанф Петрович
Рождение ребёнка
29.01.1906 ст.
Сын: Чернухин Иван Хрисанфович
Отец ребёнка: Чернухин Хрисанф Петрович
Рождение ребёнка
16.04.1908 ст.
Дочь: Чернухина Ирина Хрисанфовна
Отец ребёнка: Чернухин Хрисанф Петрович
Рождение ребёнка
02.05.1909 ст.
Дочь: Чернухина Ирина Хрисанфовна
Отец ребёнка: Чернухин Хрисанф Петрович
Рождение ребёнка
29.08.1912 ст.
Дочь: Чернухина Мария Хрисанфовна
Отец ребёнка: Чернухин Хрисанф Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно