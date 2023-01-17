Гайша Мухаметгалиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1859
Сын: Ахметжан Ахметшин
Отец ребёнка: Ахметша Жиганшин
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахметша Жиганшин
Смерть
Неизвестно