Гайша Мухаметгалиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайша Мухаметгалиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1859

Сын: Ахметжан Ахметшин

Отец ребёнка: Ахметша Жиганшин

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметша Жиганшин

Смерть
Неизвестно
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