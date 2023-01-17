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Пастушенко Степан Антонович

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

19.12.1905 ст.

Дата смерти

01.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1905 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.12.1929

Дочь: Хромых Валентина Степановна

Мать ребёнка: Пастушенко Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
15.07.1931

Сын: Пастушенко Николай Степанович

Мать ребёнка: Пастушенко Анна Григорьевна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Пастушенко Юрий Степанович

Мать ребёнка: Пастушенко Анна Григорьевна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.09.1941

Сын: Пастушенко Владимир Степанович

Мать ребёнка: Пастушенко Анна Григорьевна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пастушенко Анна Григорьевна

Смерть
01.09.1977
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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