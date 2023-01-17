Пастушенко Степан Антонович
Место рождения
Дата рождения19.12.1905 ст.
Дата смерти01.09.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1905 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1929
Дочь: Хромых Валентина Степановна
Мать ребёнка: Пастушенко Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
15.07.1931
Сын: Пастушенко Николай Степанович
Мать ребёнка: Пастушенко Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Пастушенко Юрий Степанович
Мать ребёнка: Пастушенко Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
13.09.1941
Сын: Пастушенко Владимир Степанович
Мать ребёнка: Пастушенко Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1977
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область