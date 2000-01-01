Ефим Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Тихон Зиновьев
Мать: Алена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Чурайкин Николай Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Алексей Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Гордей Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Сидор Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Чурайкин Андреян Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Фёдоровна
Смерть
1822