Ефим Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Около 1793 г.р.
1795 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1807 г.р.
Около 1812 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Тихон Зиновьев

Мать: Алена Петрова

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Чурайкин Николай Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Алексей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Гордей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Сидор Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Чурайкин Андреян Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Фёдоровна

Смерть
1822
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