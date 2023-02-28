Костромин Виктор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения17.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1943
Бракосочетание
25.01.1963
Запись акта о регистрации брака № 68 от 25.01.1963г., составлена бюро ЗАГС исполнительного комитета Железнодорожного районного Совета депутатов трудящихся г.Свердловска Свердловской области.
Рождение ребёнка
18.11.1963
Сын: Костромин Валентин Викторович
Мать ребёнка: Костромина Галина Егоровна
Рождение ребёнка
14.01.1968
Сын: Костромин Виталий Викторович
Мать ребёнка: Костромина Галина Егоровна