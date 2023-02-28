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Костромин Виктор Григорьевич

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

17.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1943

Отец: Костромин Григорий Константинович

Мать: Костромина Мария Елисеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
25.01.1963

Жена: Костромина Галина Егоровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Запись акта о регистрации брака № 68 от 25.01.1963г., составлена бюро ЗАГС исполнительного комитета Железнодорожного районного Совета депутатов трудящихся г.Свердловска Свердловской области.
Рождение ребёнка
18.11.1963

Сын: Костромин Валентин Викторович

Мать ребёнка: Костромина Галина Егоровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1968

Сын: Костромин Виталий Викторович

Мать ребёнка: Костромина Галина Егоровна

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