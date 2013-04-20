Сокольникова (Саутова) Наталья Викторовна
Место рожденияГулистан
Дата рождения05.07.1953
Дата смерти20.04.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1953
Отец: Саутов Виктор Михайлович
Мать: Саутова Надежда Ивановна
Гулистан
Рождение ребёнка
26.12.1986
Дочь: Сокольникова Юлия Леонидовна
Отец ребёнка: Сокольников Леонид Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сокольников Константин Леонидович
Отец ребёнка: Сокольников Леонид Кузьмич
Смерть
20.04.2013