Сокольникова (Саутова) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокольникова (Саутова) Наталья Викторовна

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Место рождения

Гулистан

Дата рождения

05.07.1953

Дата смерти

20.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1953

Отец: Саутов Виктор Михайлович

Мать: Саутова Надежда Ивановна

Гулистан
Рождение ребёнка
26.12.1986

Дочь: Сокольникова Юлия Леонидовна

Отец ребёнка: Сокольников Леонид Кузьмич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сокольников Константин Леонидович

Отец ребёнка: Сокольников Леонид Кузьмич

Смерть
20.04.2013
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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