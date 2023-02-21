Мерзлякова Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзлякова Настасья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Мерзляков Пилип Варфоломеевич

Отец ребёнка: Мерзляков Варфоломей Миронович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Мерзляков Василий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Мерзляков Варфоломей Миронович

Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзляков Варфоломей Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерзлякова Фекла Варфоломеевна

Отец ребёнка: Мерзляков Варфоломей Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мерзляков Иван Варфоломеевич

Отец ребёнка: Мерзляков Варфоломей Миронович

Смерть
Неизвестно
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