Мерзлякова Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Мерзляков Пилип Варфоломеевич
Отец ребёнка: Мерзляков Варфоломей Миронович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Мерзляков Василий Варфоломеевич
Отец ребёнка: Мерзляков Варфоломей Миронович
Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерзлякова Фекла Варфоломеевна
Отец ребёнка: Мерзляков Варфоломей Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мерзляков Иван Варфоломеевич
Отец ребёнка: Мерзляков Варфоломей Миронович
Смерть
Неизвестно