Буденкова (Буденкова) Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Буденков Михаил Петрович
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
1890
Сын: Буденков Павел Михайлович
Отец ребёнка: Буденков Михаил Петрович
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
1892
Сын: Буденков Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Буденков Михаил Петрович
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
16.11.1894
Сын: Буденков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Буденков Михаил Петрович
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
1895
Сын: Буденков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Буденков Михаил Петрович
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
30.01.1897
Сын: Буденков Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Буденков Михаил Петрович
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Буденкова Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Буденков Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно