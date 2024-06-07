Княгин Ерофей Сергеевич 1740 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгин Ерофей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Княгин Сергей Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Княгина (Рычкова) Евдокия Анфимовна

Место жительства
Неизвестно
с. Филипповское, Россия
Рождение ребёнка
1757

Сын: Княгин Сильвестр Ерофеевич

Мать ребёнка: Княгина (Рычкова) Евдокия Анфимовна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Княгин Стефан Ерофеевич

Мать ребёнка: Княгина (Рычкова) Евдокия Анфимовна

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Княгина) Анастасия Ерофеевна

Мать ребёнка: Княгина (Рычкова) Евдокия Анфимовна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Княгин Тимофей Ерофеевич

Мать ребёнка: Княгина (Рычкова) Евдокия Анфимовна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Княгина) Фекла Ерофеевна

Мать ребёнка: Княгина (Рычкова) Евдокия Анфимовна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Княгин Евстафий Ерофеевич

Мать ребёнка: Княгина (Рычкова) Евдокия Анфимовна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Княгин Дмитрий Ерофеевич

Мать ребёнка: Княгина (Рычкова) Евдокия Анфимовна

Смерть
1785

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