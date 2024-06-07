Княгин Ерофей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Княгин Сергей Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Филипповское, Россия
Рождение ребёнка
1757
Сын: Княгин Сильвестр Ерофеевич
Мать ребёнка: Княгина (Рычкова) Евдокия Анфимовна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Княгина (Рычкова) Евдокия Анфимовна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Княгина) Анастасия Ерофеевна
Мать ребёнка: Княгина (Рычкова) Евдокия Анфимовна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Княгина (Рычкова) Евдокия Анфимовна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Княгина) Фекла Ерофеевна
Мать ребёнка: Княгина (Рычкова) Евдокия Анфимовна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Княгин Евстафий Ерофеевич
Мать ребёнка: Княгина (Рычкова) Евдокия Анфимовна
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Княгина (Рычкова) Евдокия Анфимовна
Смерть
1785