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(Kajanus) Elvi
(Kajanus) Elvi
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
1987
Пол
Женский
Отец
Kajanus Robert Georg
1856 г.р.
Мать
Kajanus (Stigell-Kajanus (ex Stigell)) Helena Sofia
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Kajanus Robert Georg
Мать:
Kajanus Helena Sofia
Смерть
1987
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