(Kajanus) Elvi — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Kajanus) Elvi

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Kajanus Robert Georg

Мать: Kajanus Helena Sofia

Смерть
1987
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