Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно