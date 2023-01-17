Погорилий (Погореленко) Гавриил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти23.02.1860 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1824
Сын: Погорелый Демьян Гавриилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Погорелый Гавриил Гавриилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Драчук Наталия Гаврииловна
Мать ребёнка: Погореленко Дария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1860 ст.