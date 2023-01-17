Погорилий (Погореленко) Гавриил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорилий (Погореленко) Гавриил Дмитриевич

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Место рождения

Березна, Київська область

Дата рождения

1798

Дата смерти

23.02.1860 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Погореленко Димитрий Иоаннович

Мать: Погореленко Елена Прокопиевна

Березна, Київська область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Погорелый Демьян Гавриилович

Мать ребёнка: не указана

Березна, Київська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Погорелый Гавриил Гавриилович

Мать ребёнка: не указана

Березна, Київська область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Драчук Наталия Гаврииловна

Мать ребёнка: Погореленко Дария Яковлевна

Березна, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погореленко Дария Яковлевна

Смерть
23.02.1860 ст.
Березна, Київська область
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