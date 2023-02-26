Хорошулин Тимофей Петрович
Место рожденияс.Бесово Бабынинского р-на
Дата рождения1900
Дата смертиС 1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Хорошулин Пётр
Мать: не указана
с.Бесово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1922
Сын: Хорошулин Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Хорошулина ?
д.Бесово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хорошулина ?
Рождение ребёнка
03.07.1939
Сын: Хорошулин Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Хорошулина Дария Дмитриева
д.Бесово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Бесово Бабынинского р-на Калужской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошулина ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
С 1943