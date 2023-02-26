Хорошулин Тимофей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошулин Тимофей Петрович

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Место рождения

с.Бесово Бабынинского р-на

Дата рождения

1900

Дата смерти

С 1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1922 г.р.
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1939 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Хорошулин Пётр

Мать: не указана

с.Бесово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1922

Сын: Хорошулин Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Хорошулина ?

д.Бесово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хорошулина ?

Рождение ребёнка
03.07.1939

Сын: Хорошулин Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Хорошулина Дария Дмитриева

д.Бесово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Бесово Бабынинского р-на Калужской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошулина ?

Место жительства
Неизвестно
Смерть
С 1943
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