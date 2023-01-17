Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Иванович

Василий Иванович

avatar

Место рождения

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1734

Дата смерти

1766

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Прокопий Васильевич

Мать ребёнка: Ефимия Лаврентьевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Ефимия Лаврентьевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Ефимия Лаврентьевна

Люткино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ефимия Лаврентьевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1766
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close