Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смерти1766
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Прокопий Васильевич
Мать ребёнка: Ефимия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Ефимия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Ефимия Лаврентьевна
Люткино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Ефимия Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Лаврентьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1766