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Щщербов Эммануил
Щщербов Эммануил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Дата смерти
1912
Пол
Мужской
Отец
Щербов Василий Степанович
1873 г.р.
Мать
Щербова (Де-Лазари) Ксения Николаевна
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Щербов Василий Степанович
Мать:
Щербова Ксения Николаевна
Смерть
1912
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