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Бобров Сиверион Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боброва Мария Павловна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Бобров Фёдор Сиверионов

Мать ребёнка: Боброва Мария Павловна

Ярыгино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бобров Димитрий Сиверионов

Мать ребёнка: Боброва Мария Павловна

Ярыгино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Бобров Алексей Сиверионов

Мать ребёнка: Боброва Мария Павловна

Ярыгино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Бобров Николай Сиверионов

Мать ребёнка: Боброва Мария Павловна

Ярыгино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Ярыгино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на 06.10.1915 год жил в Ярыгино

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