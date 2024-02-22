Бобров Сиверион Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боброва Мария Павловна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Боброва Мария Павловна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бобров Димитрий Сиверионов
Мать ребёнка: Боброва Мария Павловна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Бобров Алексей Сиверионов
Мать ребёнка: Боброва Мария Павловна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бобров Николай Сиверионов
Мать ребёнка: Боброва Мария Павловна
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Ярыгино