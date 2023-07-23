Валиуллин Хабибулла Валиуллинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Муратаева Сафия Хабибулловна
Мать ребёнка: Валиуллина Гульзахира Садыковна
Рождение ребёнка
22.01.1930
Сын: Валиуллин Нажип Хабибуллович
Мать ребёнка: Валиуллина Гульзахира Садыковна
Рождение ребёнка
17.02.1939
Сын: Валиуллин Магафур Хабибуллович
Мать ребёнка: Валиуллина Гульзахира Садыковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масова Роза Хабибулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943