Валиуллин Хабибулла Валиуллинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллин Хабибулла Валиуллинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Муратаева Сафия Хабибулловна

Мать ребёнка: Валиуллина Гульзахира Садыковна

Рождение ребёнка
22.01.1930

Сын: Валиуллин Нажип Хабибуллович

Мать ребёнка: Валиуллина Гульзахира Садыковна

Рождение ребёнка
17.02.1939

Сын: Валиуллин Магафур Хабибуллович

Мать ребёнка: Валиуллина Гульзахира Садыковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масова Роза Хабибулловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валиуллина Гульзахира Садыковна

Смерть
1943
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