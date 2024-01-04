Иванчихина (Родина) Алевтина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1953
Дата смерти04.01.2024
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1953
Отец: Родин Николай Павлович
Рождение ребёнка
11.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванчихин Виктор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванчихина Алексей Викторович
Отец ребёнка: Иванчихин Виктор Егорович
Смерть
04.01.2024