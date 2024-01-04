Иванчихина (Родина) Алевтина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванчихина (Родина) Алевтина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1953

Дата смерти

04.01.2024

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1953

Отец: Родин Николай Павлович

Мать: Родина Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
11.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванчихин Виктор Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванчихина Алексей Викторович

Отец ребёнка: Иванчихин Виктор Егорович

Смерть
04.01.2024
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