Сандрацкий Артемий Сафонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1909
Аниковка, Плетневская волость, Ялуторовский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1909
Сын: Сандрацкий Федор Артемиев
Мать ребёнка: Сандрацкая (Канова) Стефанида Васильева
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сандрацкий Михаил Артемиев
Мать ребёнка: Сандрацкая (Канова) Стефанида Васильева
Рождение ребёнка
28.04.1912
Мать ребёнка: Сандрацкая (Канова) Стефанида Васильева
Рождение ребёнка
08.05.1914
Дочь: Сандрацкая Александра Артемиева
Мать ребёнка: Сандрацкая (Канова) Стефанида Васильева