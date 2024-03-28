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Сандрацкий Артемий Сафонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1909

Жена: Сандрацкая (Канова) Стефанида Васильева

Аниковка, Плетневская волость, Ялуторовский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1909

Сын: Сандрацкий Федор Артемиев

Мать ребёнка: Сандрацкая (Канова) Стефанида Васильева

Рождение ребёнка
1911

Сын: Сандрацкий Михаил Артемиев

Мать ребёнка: Сандрацкая (Канова) Стефанида Васильева

Рождение ребёнка
28.04.1912

Сын: Сандрацкий Яков Артемиев

Мать ребёнка: Сандрацкая (Канова) Стефанида Васильева

Рождение ребёнка
08.05.1914

Дочь: Сандрацкая Александра Артемиева

Мать ребёнка: Сандрацкая (Канова) Стефанида Васильева

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