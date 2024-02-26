Антон Евстигнеев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Евстигней Степанов (Ич)
Мать: Марфа Степанова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно