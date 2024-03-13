Фирстова Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Фирстова Ефросинья Егоровна
Отец ребёнка: Фирстов Егор Степанович
Дочь от первого брака Егора Степановича
Бракосочетание
Неизвестно
По рассказу Фирстова Ивана Егоровича (мой дедушка), первая жена - Егора Степановича погибла во время пожара: сгорел полностью дом Фирстова Е.С. Причиной пожара был умышленный поджег батраком (наёмный ... Показать все
Смерть
Неизвестно