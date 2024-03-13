Фирстова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФирстова Неизвестно

Фирстова Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Фирстова Ефросинья Егоровна

Отец ребёнка: Фирстов Егор Степанович

Дочь от первого брака Егора Степановича
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирстов Егор Степанович

По рассказу Фирстова Ивана Егоровича (мой дедушка), первая жена - Егора Степановича погибла во время пожара: сгорел полностью дом Фирстова Е.С. Причиной пожара был умышленный поджег батраком (наёмный ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close