Мэфтюха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мэфтюха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акбулатова (Кадиева) Рабия

Отец ребёнка: Кадиев Сайфетдин

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Кадиев Мустафа

Отец ребёнка: Кадиев Сайфетдин

Смерть
Неизвестно

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