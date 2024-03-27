Мэфтюха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акбулатова (Кадиева) Рабия
Отец ребёнка: Кадиев Сайфетдин
Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кадиев Мустафа
Отец ребёнка: Кадиев Сайфетдин
Смерть
Неизвестно