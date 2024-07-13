Лобанов Дмитрий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобанов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова (Никитина) Полина Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Лобанов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Лобанова (Никитина) Полина Ивановна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Лобанов Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Лобанова (Никитина) Полина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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