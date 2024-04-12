Смирнов Иван Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти21.02.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Смирнов Фёдор Михайлов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Смирнов Егор Иванов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Смирнова Зиновия Иванова
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Ефремова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Смирнова Степанида Иванова
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1896