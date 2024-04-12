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Смирнов Иван Фёдоров

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

21.02.1896

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Смирнов Фёдор Михайлов

Мать: Смирнова Мелания Андреева

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Смирнов Егор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Смирнова Зиновия Иванова

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Ефремова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Смирнова Степанида Иванова

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Ефремова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Анастасия Ефремова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
21.02.1896
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