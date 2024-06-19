Фридрих I Баденский
Место рожденияКарлсруэ, Германия
Дата рождения09.09.1826
Дата смерти28.09.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луиза Прусская
Рождение ребёнка
09.07.1857
Сын: Фридрих II Баденский
Мать ребёнка: Луиза Прусская
Рождение ребёнка
07.08.1862
Дочь: Виктория Баденская
Мать ребёнка: Луиза Прусская
Рождение ребёнка
12.06.1865
Сын: Людвиг Вильгельм Баденский
Мать ребёнка: Луиза Прусская
Смерть
28.09.1907