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Фридрих I Баденский

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Место рождения

Карлсруэ, Германия

Дата рождения

09.09.1826

Дата смерти

28.09.1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луиза Прусская

Рождение ребёнка
09.07.1857

Сын: Фридрих II Баденский

Мать ребёнка: Луиза Прусская

Рождение ребёнка
07.08.1862

Дочь: Виктория Баденская

Мать ребёнка: Луиза Прусская

Рождение ребёнка
12.06.1865

Сын: Людвиг Вильгельм Баденский

Мать ребёнка: Луиза Прусская

Смерть
28.09.1907

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