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Гайсин Хаберьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайсина Фануза Хуснутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайсина Резеда Хаберьяновна

Мать ребёнка: Гайсина Фануза Хуснутдиновна

Рождение ребёнка
23.06.1970

Сын: Гайсин Булат Хаберьянович

Мать ребёнка: Гайсина Фануза Хуснутдиновна

Дюртюли, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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