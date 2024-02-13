Гайсин Хаберьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайсина Резеда Хаберьяновна
Мать ребёнка: Гайсина Фануза Хуснутдиновна
Рождение ребёнка
23.06.1970
Сын: Гайсин Булат Хаберьянович
Мать ребёнка: Гайсина Фануза Хуснутдиновна
Дюртюли, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно